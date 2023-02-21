Дулимова (Анисимова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулимова (Анисимова) Анастасия Петровна

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Место рождения

с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

04.12.1854

Дата смерти

02.02.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1854

Отец: Анисимов Петр Никифорович

Мать: Анисимова Анна Михайловна

с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
26.02.1884

Дочь: Кривошеина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Дулимов Андрей Иванович

с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
02.02.1892
с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
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