Дулимова (Анисимова) Анастасия Петровна
Место рожденияс. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения04.12.1854
Дата смерти02.02.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1854
с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
26.02.1884
Дочь: Кривошеина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Дулимов Андрей Иванович
с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
02.02.1892
с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии