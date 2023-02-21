Кривошеина (Дулимова) Евдокия Андреевна
Место рожденияс. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения26.02.1884
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1884
с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
13.07.1910
Сын: Кривошеев Филипп Никитович
Отец ребёнка: Кривошеин Никита Никифорович
д. Орловка Чернский уезд Тульская губерния
Смерть
1926
д. Орловка Чернского района Тульской области