Кривошеина (Дулимова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Дулимова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

26.02.1884

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1884

Отец: Дулимов Андрей Иванович

Мать: Дулимова Анастасия Петровна

с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
13.07.1910

Сын: Кривошеев Филипп Никитович

Отец ребёнка: Кривошеин Никита Никифорович

д. Орловка Чернский уезд Тульская губерния
Смерть
1926
д. Орловка Чернского района Тульской области
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