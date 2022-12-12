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Осинин Михаил Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

06.04.1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Осинин Михаил

Мать: Осинина Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Осинина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Осинина Мария Саввична

Бракосочетание
?.05.1811

Жена: Осинина Параскева Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинина Мария Саввична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
06.04.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
06.04.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Старостию
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