Осинин Михаил Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти06.04.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Осинин Михаил
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Осинина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Осинина Мария Саввична
Бракосочетание
?.05.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осинина Мария Саввична
Место жительства
Неизвестно
Похороны
06.04.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
06.04.1837
Причина смерти: Старостию