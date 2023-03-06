Шарапова (Ситникова) Евдокия Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Ситникова) Евдокия Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Ермило Герасимович

Мать: Ситникова Пелагея Иоакимовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шарапов Гаврил Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1815

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1822

Сын: Шарапов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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