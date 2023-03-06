Шарапова (Ситникова) Евдокия Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шарапов Гаврил Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1815
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1822
Сын: Шарапов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно