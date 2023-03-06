Ситникова Пелагея Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1793
Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарапова Евдокия Ермилова
Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона Ермилова
Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ермилова
Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно