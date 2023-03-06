Ситникова Пелагея Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Пелагея Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1793

Сын: Ситников Мартын Ермилов

Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапова Евдокия Ермилова

Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Пров Ермилов

Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Тихон Ермилов

Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона Ермилова

Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ермилова

Отец ребёнка: Ситников Ермило Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Ермило Герасимович

Смерть
Неизвестно