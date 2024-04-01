Водеников Яков (Еким?) Солдат Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1779
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.04.1798
Мать ребёнка: Воденикова (Тогусова) Варвара Федорова
Смерть
По 1801