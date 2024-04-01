Водеников Яков (Еким?) Солдат Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водеников Яков (Еким?) Солдат Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1779

Жена: Воденикова (Тогусова) Варвара Федорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.04.1798

Сын: Водеников Иван Екимов

Мать ребёнка: Воденикова (Тогусова) Варвара Федорова

Смерть
По 1801

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