Цыганова (Лёшина) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения24.01.1921
Дата смерти06.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1921
Отец: Лешин Степан Павлович
Мать: Лёшина Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
07.10.1946
Рождение ребёнка
22.11.1948
Рождение ребёнка
09.05.1951
Рождение ребёнка
22.03.1952
Рождение ребёнка
02.04.1954
Рождение ребёнка
21.06.1957
Рождение ребёнка
06.05.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1998