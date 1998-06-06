Цыганова (Лёшина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Лёшина) Татьяна Степановна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.01.1921

Дата смерти

06.06.1998

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1921

Отец: Лешин Степан Павлович

Мать: Лёшина Евфимия Петровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
09.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
02.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
21.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
06.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Дмитрий Матвеевич

Смерть
06.06.1998
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