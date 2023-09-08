Арнольд (Чичканова) Анна Семёновна
Место рождениясело Воскресенка, Самарская губерния Всероссийская империя
Дата рождения28.06.1909
Дата смерти14.05.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1909
село Воскресенка, Самарская губерния Всероссийская империя
Бракосочетание
02.12.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд Владислав Всеволодович
Отец ребёнка: Арнольд Всеволод Николаевич Nikolayevich
Работа или профессия
Неизвестно
The bookkeeper
Смерть
14.05.1994
Самара, Самарская область Россия