Арнольд (Чичканова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Чичканова) Анна Семёновна

Место рождения

село Воскресенка, Самарская губерния Всероссийская империя

Дата рождения

28.06.1909

Дата смерти

14.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

село Воскресенка, Самарская губерния Всероссийская империя
Бракосочетание
02.12.1937

Муж: Арнольд Всеволод Николаевич Nikolayevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд Владислав Всеволодович

Отец ребёнка: Арнольд Всеволод Николаевич Nikolayevich

Работа или профессия
Неизвестно
The bookkeeper
Смерть
14.05.1994
Самара, Самарская область Россия
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