Арнольд Всеволод Николаевич Nikolayevich
Место рожденияUlyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia
Дата рождения05.05.1907
Дата смерти30.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia
Бракосочетание
02.12.1937
Жена: Арнольд Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд Владислав Всеволодович
Мать ребёнка: Арнольд Анна Семёновна
Смерть
30.09.1985
Samara, Samara Oblast Russia
Похороны
01.11.1985
Samara, Samara Oblast Russia