Арнольд Всеволод Николаевич Nikolayevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд Всеволод Николаевич Nikolayevich

Место рождения

Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia

Дата рождения

05.05.1907

Дата смерти

30.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907

Отец: Арнольд Николай Николаевич

Мать: Арнольд Александра Ивановна

Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast Russia
Бракосочетание
02.12.1937

Жена: Арнольд Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд Владислав Всеволодович

Мать ребёнка: Арнольд Анна Семёновна

Смерть
30.09.1985
Samara, Samara Oblast Russia
Похороны
01.11.1985
Samara, Samara Oblast Russia
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