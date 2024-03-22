Бороздна Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1808
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1808
Образование
1826
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Университет
Работа или профессия
Около 1827
Определён на службу в Министерство внутренних дел. Работал в Рязани, затем в Симферополе в межевой комиссии.
Бракосочетание
1830
Место жительства
С 1831
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Молодая смья жила в селе Киваи. Брак оказался бездетным.
Работа или профессия
1832
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
уездный предводитель дворянства | Место работы: Дворянское депутатское собрание Должность: уездный предводитель дворянства Избран почётным смотрителем уездного училища, которому пожертвовал значительн... Показать все
Работа или профессия
1848
Черниговская губерния, Российская империя
губернский предводитель дворянства | Место работы: Дворянское депутатское собрание Должность: губернский предводитель дворянства Много занимался вопросами дорожного строительства, в том числе Киевског... Показать все
Работа или профессия
1861
Черниговская губерния, Российская империя
Участвовал в проведении крестьянской реформы 1861 г.
Работа или профессия
?.09.1862
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
В сентябре 1862 года назначен исполняющим обязанности, в 1863 году – губернатором Смоленской губернии. На этой должности находился до 1871 года. В это время на Смоленщине проводилась отмена крепостног... Показать все
Место жительства
1871
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Уволен с государственной службы. Возвратился в родовое поместье. Принимал активное участие в общественно-политической жизни Черниговской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
1878
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя