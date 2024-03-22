Tirlot (Laporte) Elisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tirlot (Laporte) Elisa

Место рождения

Ренн

Дата рождения

?.10.1832

Дата смерти

19.02.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1832

Отец: Laporte Bernard

Мать: Laporte Marie Yvonne

car décédée à 46 ans et 4 mois
Бракосочетание
19.02.1855

Муж: Tirlot Toussaint Antoine

Guipavas
Рождение ребёнка
21.01.1863

Дочь: Floch Celestine Jeanne Louise

Отец ребёнка: Tirlot Toussaint Antoine

Morlaix
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tirlot Bertrand

Отец ребёнка: Tirlot Toussaint Antoine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tirlot Olivier

Отец ребёнка: Tirlot Toussaint Antoine

Смерть
19.02.1879
Brest
Apoplexie cérébrale
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