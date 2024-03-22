Tirlot (Laporte) Elisa
Место рождения
Дата рождения?.10.1832
Дата смерти19.02.1879
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1832
Отец: Laporte Bernard
Мать: Laporte Marie Yvonne
car décédée à 46 ans et 4 mois
Бракосочетание
19.02.1855
Guipavas
Рождение ребёнка
21.01.1863
Дочь: Floch Celestine Jeanne Louise
Отец ребёнка: Tirlot Toussaint Antoine
Morlaix
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tirlot Bertrand
Отец ребёнка: Tirlot Toussaint Antoine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tirlot Olivier
Отец ребёнка: Tirlot Toussaint Antoine
Смерть
19.02.1879
Brest
Apoplexie cérébrale