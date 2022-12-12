Карягина Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарягина Ефимия Алексеевна

Карягина Ефимия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Катерина Матвеевна

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Карягин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Карягин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1763

Сын: Карягин Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Карягин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карягин Матвей Анисимович

Смерть
Неизвестно
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