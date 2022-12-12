Карягина Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Катерина Матвеевна
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Карягин Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Карягин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Карягин Матвей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно