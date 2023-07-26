Филатова Ксения ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Ксения ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Филатов Николай Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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