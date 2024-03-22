Шувалов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1901
Дата смерти09.02.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1901
Отец: Шувалов Петр
Бракосочетание
19.04.1935
Жена: Шувалова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1936
Мать ребёнка: Шувалова Ольга Павловна
В других документах вместо даты рождения указана дата актовой записи 17.01.1963
Рождение ребёнка
27.06.1937
Мать ребёнка: Шувалова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
16.10.1939
Сын: Шувалов Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: Шувалова Ольга Павловна
Кесова Гора, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Неизвестно
Полицейский
Смерть
09.02.1979
Проживали в Весьегонске по адресу сенная д. 4.