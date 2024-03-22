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Шувалов Алексей Петрович

Место рождения

Еросимово, Клин, Московская область

Дата рождения

17.03.1901

Дата смерти

09.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1901

Отец: Шувалов Петр

Мать: не указана

Еросимово, Клин, Московская область
Бракосочетание
19.04.1935

Жена: Шувалова Ольга Павловна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1936

Сын: Шувалов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шувалова Ольга Павловна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
В других документах вместо даты рождения указана дата актовой записи 17.01.1963
Рождение ребёнка
27.06.1937

Сын: Шувалов Олег Алекскевич

Мать ребёнка: Шувалова Ольга Павловна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1939

Сын: Шувалов Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Шувалова Ольга Павловна

Кесова Гора, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Неизвестно
Полицейский
Смерть
09.02.1979
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Проживали в Весьегонске по адресу сенная д. 4.
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