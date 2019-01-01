посёлок городского типа Кесова Гора, посёлок городского типа Кесова Гора, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Кесова Гора

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6253Кесова Гора, с. вл.при пруде.3234214542730Церковь православная 1. Ярмарка 1. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Косовская волость
559. Косова Гора, село бывшее владельческое, близь реки Кашиной, дворов 185, жителей 992, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, 3 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Кашинский уезд, Кесовская волость
село Кесова-Гора

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Кесовская волость
10Кесова Гора2091

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
10240Кесова Горапгт57°35'37°18'O-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Городское поселение поселок Кесова Гора
28626151051пгт Кесова Горапоселок городского типа
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