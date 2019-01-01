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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6253Кесова Гора, с. вл.при пруде.3234214542730Церковь православная 1. Ярмарка 1. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
559. Косова Гора, село бывшее владельческое, близь реки Кашиной, дворов 185, жителей 992, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, 3 Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кесова-Гора
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
10Кесова Гора2091
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10240Кесова Горапгт57°35'37°18'O-37-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626151051пгт Кесова Горапоселок городского типа