Коллер (Коллер) Лидия
Место рождения
Дата рождения14.07.1926
Дата смерти06.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1926
Отец: Kohler Alexander
Мать: Елизавета
Мама рассказывала, что ей её мама рассказывала, что у семьи Коллер был дом и служанка. Они долго не могли забеременеть, и есть большая вероятность, что жена Александра не является биологической матерь... Показать все
Место жительства
С ?.11.1941 по 03.01.1956
Спецпоселение для немцев
Эвакуация
1941
Депортация
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Коллер Ида
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
06.04.1955
Дочь: Брускова Валентина
Отец ребёнка: Герасимов Иван
Место жительства
Около 1963
улица Костычева, Новосибирск
им дали комнату в коммунальной квартире
Место жительства
1973
Станиславский жил массив, Новосибирск
Смерть
06.10.1999
Причина смерти: Болезнь | По сути была лежачая в конце жизни
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище, Новосибирск, Россия
97 квартал