Коллер (Коллер) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коллер (Коллер) Лидия

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Место рождения

Переможное

Дата рождения

14.07.1926

Дата смерти

06.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1926

Отец: Kohler Alexander

Мать: Елизавета

Мама рассказывала, что ей её мама рассказывала, что у семьи Коллер был дом и служанка. Они долго не могли забеременеть, и есть большая вероятность, что жена Александра не является биологической матерь... Показать все
Место жительства
С ?.11.1941 по 03.01.1956
Спецпоселение для немцев
Эвакуация
1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Депортация
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Коллер Ида

Отец ребёнка: ?

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1955

Дочь: Брускова Валентина

Отец ребёнка: Герасимов Иван

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Около 1963
улица Костычева, Новосибирск
им дали комнату в коммунальной квартире
Место жительства
1973
Станиславский жил массив, Новосибирск
Смерть
06.10.1999
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь | По сути была лежачая в конце жизни
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище, Новосибирск, Россия
97 квартал
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