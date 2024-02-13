Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1944 и 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1926

Дочь: Коллер Лидия

Отец ребёнка: Kohler Alexander

Мама рассказывала, что ей её мама рассказывала, что у семьи Коллер был дом и служанка. Они долго не могли забеременеть, и есть большая вероятность, что жена Александра не является биологической матерь... Показать все
Место жительства
С ?.11.1941 по 1944
Спецпоселение для немцев Новосибирск СССР
Эвакуация
1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Депортация
Смерть
Между 1944 и 1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Она (Мать Лидии Коллер) умерла не по дороге, она умерла уже тут, кажется в 44 или 45 году. ее похоронили в общей могиле, отдельных не было. А бабушка не знала где именно, её не выпустили с поселения,... Показать все
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