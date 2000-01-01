Гусева (Емельянова) Елена Тимофеевна
Место рожденияКрутиха
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Емельянов Тимофей Иванович
Мать: не указана
Крутиха
Бракосочетание
31.01.1886
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
03.04.1894
Сын: Гусев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Телелюева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
20.04.1900
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
03.10.1902
Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
10.11.1907
Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно