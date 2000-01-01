Гусева (Емельянова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Емельянова) Елена Тимофеевна

Гусева (Емельянова) Елена Тимофеевна

avatar

Место рождения

Крутиха

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Емельянов Тимофей Иванович

Мать: не указана

Крутиха
Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Гусев Михаил Семёнович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Гусев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Телелюева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гусев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
20.04.1900

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
03.10.1902

Сын: Гусев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Гусев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Семёнович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close