Семенченко (Порываева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменченко (Порываева) Мария Павловна

Семенченко (Порываева) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1926

Дата смерти

25.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1926

Отец: Порываев Павел

Мать: Порываева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1947

Сын: Семенченко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Семенченко Петр Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1952

Дочь: Нурисламова Алла Петровна

Отец ребёнка: Семенченко Петр Степанович

Рождение ребёнка
11.07.1956

Сын: Семенченко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Семенченко Петр Степанович

Смерть
25.02.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close