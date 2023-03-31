Семенченко (Порываева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1926
Дата смерти25.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1926
Отец: Порываев Павел
Рождение ребёнка
05.04.1947
Сын: Семенченко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Семенченко Петр Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1952
Дочь: Нурисламова Алла Петровна
Отец ребёнка: Семенченко Петр Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1956
Сын: Семенченко Виктор Петрович
Отец ребёнка: Семенченко Петр Степанович
Смерть
25.02.1983