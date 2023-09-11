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Козлов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1935

Дочь: Чешев Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья

Рождение
12.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1940

Сын: Козлов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья

Рождение ребёнка
21.03.1948

Сын: Козлов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья

Рождение ребёнка
29.04.1952

Сын: Козлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тома

Мать ребёнка: Козлова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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