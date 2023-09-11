Козлов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1935
Дочь: Чешев Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья
Рождение ребёнка
12.02.1940
Сын: Козлов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья
Рождение ребёнка
21.03.1948
Сын: Козлов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья
Рождение ребёнка
29.04.1952
Мать ребёнка: Козлова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тома
Мать ребёнка: Козлова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно