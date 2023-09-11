Козлов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948
Отец: Козлов Василий Васильевич
Мать: Козлова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Место жительства
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
Неизвестно