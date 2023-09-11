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Козлов Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948

Отец: Козлов Василий Васильевич

Мать: Козлова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Место жительства
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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