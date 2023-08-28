Ишкова Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишков Димитрий Семенов
Рождение ребёнка
27.05.1894
Дочь: Феодосия Димитриева
Отец ребёнка: Ишков Димитрий Семенов
Рождение ребёнка
11.12.1895
Дочь: Анна Димитриева
Отец ребёнка: Ишков Димитрий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно