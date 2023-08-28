Ишкова Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1894 г.р.
1895 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишков Димитрий Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.05.1894

Дочь: Феодосия Димитриева

Отец ребёнка: Ишков Димитрий Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.12.1895

Дочь: Анна Димитриева

Отец ребёнка: Ишков Димитрий Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Димитрий Семенов

Смерть
Неизвестно
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