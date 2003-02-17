Чупрова Феоктиста Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Феоктиста Семëновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1911

Дата смерти

17.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Пëтр Андреевич

Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Андрей Иванович

Смерть
17.02.2003
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