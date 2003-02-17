Чупрова Феоктиста Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1911
Дата смерти17.02.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупров Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2003