Чупров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1904
Дата смерти1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1904
Отец: Чупров Иван
Мать: Чупрова Мария Ивановна
Призыв на военную службу
05.06.1942
Демобилизация
21.01.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976