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Чупров Андрей Иванович

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Место рождения

Щельяюр, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

10.06.1904

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1904

Отец: Чупров Иван

Мать: Чупрова Мария Ивановна

Щельяюр, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Призыв на военную службу
05.06.1942
Демобилизация
21.01.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Пëтр Андреевич

Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Чупрова Феоктиста Семëновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Феоктиста Семëновна

Смерть
1976
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