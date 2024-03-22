Возжаев Григорий Стефанов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
02.10.1803
Дочь: Возжаева Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Возжаев Василий Григорьев
Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Возжаев Аввакум Григорьев
Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Возжаев Владимир Григорьев
Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Возжаев Арсентий Григорьев
Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1846