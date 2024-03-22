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Возжаев Григорий Стефанов

Место рождения

Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Возжаев Стефан Никифоров

Мать: Возжаева Варвара Прохорова

Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1803

Дочь: Возжаева Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева

Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Возжаев Василий Григорьев

Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1816

Сын: Возжаев Аввакум Григорьев

Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Возжаев Владимир Григорьев

Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Возжаев Арсентий Григорьев

Мать ребёнка: Возжаева Мария Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
1846
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