Возжаева (Курилова) Мария Тимофеева
Место рожденияд. Каменка Тихоновского прихода, Осинский уезд, Пермская губерния, д. Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Курилов Тимофей Михайлов
Мать: Курилова Степанида
д. Каменка Тихоновского прихода, Осинский уезд, Пермская губерния, д. Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1803
Дочь: Возжаева Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов
Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Возжаев Василий Григорьев
Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Возжаев Аввакум Григорьев
Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Возжаев Владимир Григорьев
Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Возжаев Арсентий Григорьев
Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов
Место жительства
Неизвестно
д. Каменка Тихоновского прихода, Осинский уезд, Пермская губерния, д. Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно