Возжаева (Курилова) Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаева (Курилова) Мария Тимофеева

Место рождения

д. Каменка Тихоновского прихода, Осинский уезд, Пермская губерния, д. Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Курилов Тимофей Михайлов

Мать: Курилова Степанида

д. Каменка Тихоновского прихода, Осинский уезд, Пермская губерния, д. Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1803

Дочь: Возжаева Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов

Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Возжаев Василий Григорьев

Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Возжаев Аввакум Григорьев

Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Возжаев Владимир Григорьев

Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Возжаев Арсентий Григорьев

Отец ребёнка: Возжаев Григорий Стефанов

Место жительства
Неизвестно
д. Каменка Тихоновского прихода, Осинский уезд, Пермская губерния, д. Хорьки, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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