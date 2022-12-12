Равчева (Бойко) Анисия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равчева (Бойко) Анисия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойко Терентий Фёдорович

Мать: Бойко Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
28.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеенко Пётр

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Равчев Фёдор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеенко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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