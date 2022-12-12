Равчева (Бойко) Анисия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойко Терентий Фёдорович
Мать: Бойко Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
28.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеенко Пётр
Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеенко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно