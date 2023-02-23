Марфа Прокфьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно