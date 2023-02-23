Марфа Прокфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Прокфьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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