Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сергей Иванович

Мать: Марфа Прокфьевна

Смерть
1836
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