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Шеретько Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 22.05.1924

Дата смерти

25.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 22.05.1924

Отец: Шеретько Борис Прокофьевич

Мать: Шеретько Ефросия Пиминовна

Рождение ребёнка
14.08.1945

Сын: Темченко Сергей Степанович

Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис

Рождение ребёнка
16.10.1947

Сын: Темченко Юрий Степанович

Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Темченко Владимир Степанович

Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис

Рождение ребёнка
02.05.1960

Сын: Темченко Петр Степанович

Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Юрий Степанович

Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис

Смерть
25.07.2008
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