Шеретько Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 22.05.1924
Дата смерти25.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 22.05.1924
Рождение ребёнка
14.08.1945
Сын: Темченко Сергей Степанович
Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис
Рождение ребёнка
16.10.1947
Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Темченко Владимир Степанович
Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис
Рождение ребёнка
02.05.1960
Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Темченко Степан Михайловис
Смерть
25.07.2008