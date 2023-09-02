Темченко Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темченко Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1949

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1949

Отец: Темченко Степан Михайловис

Мать: Шеретько Мария Борисовна

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