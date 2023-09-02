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Темченко Владимир Степанович
Темченко Владимир Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1949
Пол
Мужской
Отец
Темченко Степан Михайловис
1911 г.р.
Мать
Шеретько Мария Борисовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1949
Отец:
Темченко Степан Михайловис
Мать:
Шеретько Мария Борисовна
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