Племянникова Арсеньева (Друцкая) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Племянникова Арсеньева (Друцкая) Пелагея Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1614

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1575 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
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Рождение
Около 1614

Отец: Друцкий Иван Васильевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 110, Колено XXIV (XI) __-40. 3. Кж. Пелагея Ивановна. В 1 браке была за Иваном Никитичем Племян... Показать все
Бракосочетание
Около 1637

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Муж в 1 браке: Иван Никитич Племянников.
Бракосочетание
Около 1652

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Муж во втором браке: Перфилий Юрьевич Арсеньев.
Смерть
Неизвестно

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