Племянникова Арсеньева (Друцкая) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1614
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1614
Отец: Друцкий Иван Васильевич
Мать: не указана
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 110, Колено XXIV (XI) __-40. 3. Кж. Пелагея Ивановна. В 1 браке была за Иваном Никитичем Племян... Показать все
Бракосочетание
Около 1637
Муж: не указан
Муж в 1 браке: Иван Никитич Племянников.
Бракосочетание
Около 1652
Муж: не указан
Муж во втором браке: Перфилий Юрьевич Арсеньев.
Смерть
Неизвестно