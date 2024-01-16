Жерихина Наталья Назаровна (Захаровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина Наталья Назаровна (Захаровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Коровкина Анна Евсевьевна

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д.Алексеево
Рождение ребёнка
1777

Сын: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1782

Сын: Жерихин Степан Евсевьевич

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1784

Сын: Жерихин Кондрат (Кондратий) Евсевьевич

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1786

Сын: Жерихин Моккей Евсевьевич

Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Евсевий Яковлевич

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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