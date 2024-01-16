Жерихина Наталья Назаровна (Захаровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Коровкина Анна Евсевьевна
Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич
д.Алексеево
Рождение ребёнка
1777
Сын: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)
Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1782
Сын: Жерихин Степан Евсевьевич
Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1784
Сын: Жерихин Кондрат (Кондратий) Евсевьевич
Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1786
Сын: Жерихин Моккей Евсевьевич
Отец ребёнка: Жерихин Евсевий Яковлевич
д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно