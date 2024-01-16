Коровкина (Взм. Жерихина) Анна Евсевьевна
Место рожденияд.Алексеево
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
д.Алексеево
Рождение ребёнка
1803
Сын: Коровкин Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Елизавета Ларионовна
Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коровкин Алексей Ларионович
Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коровкин Еремей Ларионович
Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно