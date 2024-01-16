Коровкина (Взм. Жерихина) Анна Евсевьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Взм. Жерихина) Анна Евсевьевна

Место рождения

д.Алексеево

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Жерихин Евсевий Яковлевич

Мать: Жерихина Наталья Назаровна (Захаровна)

д.Алексеево
Рождение ребёнка
1803

Сын: Коровкин Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Елизавета Ларионовна

Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Коровкин Алексей Ларионович

Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Коровкин Еремей Ларионович

Отец ребёнка: Коровкин Ларион Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Ларион Тимофеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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