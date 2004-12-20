Многина (Бучнева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Многина (Бучнева) Нина

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

20.12.2004

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Бучневъ Федоръ

Мать: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.12.2004
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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