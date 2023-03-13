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Бучневъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бучневъ Макарій

Мать: Бучнева Наталія

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Бучнев Иван

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Куватова Зоя

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Многина Нина

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.01.1932

Сын: Бучнев Анатолий

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1934

Сын: Бучнев Виктор

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Пелагея Дмитриевна

Смерть
1963
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