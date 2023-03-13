Бучневъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бучневъ Макарій
Мать: Бучнева Наталія
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Бучнев Иван
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Куватова Зоя
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Многина Нина
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.01.1932
Сын: Бучнев Анатолий
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.06.1934
Сын: Бучнев Виктор
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963