Вотяков Андриян Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Андриян Евлампиев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Вотяков Евлампий Михайлов

Мать: Татьяна Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вотяков Матфей Андриянов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вотякова Матрона Андрiянова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андрiянова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно
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