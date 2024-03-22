Вотяков Андриян Евлампиев
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Вотяков Евлампий Михайлов
Мать: Татьяна Денисова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Вотякова Матрона Андрiянова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андрiянова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно