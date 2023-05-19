Вотяков Евлампий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Евлампий Михайлов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Вотяков Михайло

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Вотяков Андриян Евлампиев

Мать ребёнка: Татьяна Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Соломия Евлампiева

Мать ребёнка: Татьяна Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Евлампiева

Мать ребёнка: Татьяна Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Параскева Евлампiева

Мать ребёнка: Татьяна Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Евлампiева

Мать ребёнка: Татьяна Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно