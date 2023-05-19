Вотяков Евлампий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Вотяков Михайло
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вотяков Андриян Евлампиев
Мать ребёнка: Татьяна Денисова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Соломия Евлампiева
Мать ребёнка: Татьяна Денисова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Евлампiева
Мать ребёнка: Татьяна Денисова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Параскева Евлампiева
Мать ребёнка: Татьяна Денисова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Евлампiева
Мать ребёнка: Татьяна Денисова
Смерть
Неизвестно