Вотяков Матфей Андриянов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти19.10.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Вотяков Андриян Евлампиев
Мать: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Вотяков Кондратiй Матфiев
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Вотякова Устинiя Матфеева
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
04.07.1814
Дочь: Вотякова Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
15.08.1817
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Матфеева
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Ирина Матфеева
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Федора Матфiева
Мать ребёнка: Ульяна Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
19.10.1850