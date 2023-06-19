Вотяков Матфей Андриянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Матфей Андриянов

Вотяков Матфей Андриянов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

19.10.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Вотяков Андриян Евлампиев

Мать: Федосья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Вотяков Кондратiй Матфiев

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Вотяков Николай Матфiев

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Вотякова Устинiя Матфеева

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.07.1814

Дочь: Вотякова Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1817

Сын: Вотяков Андрей Матфiев

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Матфеева

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Ирина Матфеева

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Федора Матфiева

Мать ребёнка: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
19.10.1850