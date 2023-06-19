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Вотяков Кондратiй Матфiев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Вотяков Матфей Андриянов

Мать: Ульяна Ефимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1819

Жена: Чукавина Агафья Сельверстова

Рождение ребёнка
21.05.1821

Дочь: Елена Кондратьева

Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1825

Дочь: Вотякова Анна Кондратьева

Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Вотяков Егор Кондратьев

Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1833

Сын: Вотяков Максим Кондратьев

Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Агрипина Кондратьева

Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно