Вотяков Кондратiй Матфiев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Вотяков Матфей Андриянов
Мать: Ульяна Ефимова
Бракосочетание
28.01.1819
Рождение ребёнка
21.05.1821
Дочь: Елена Кондратьева
Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова
Рождение ребёнка
09.09.1825
Дочь: Вотякова Анна Кондратьева
Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова
Рождение ребёнка
13.08.1833
Сын: Вотяков Максим Кондратьев
Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Агрипина Кондратьева
Мать ребёнка: Чукавина Агафья Сельверстова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно