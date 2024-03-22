Осокин Семен (Сенка) Офонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Семен (Сенка) Офонасьев

Место рождения

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1627

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627

Отец: Осока Афанасий Григорьев

Мать: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Деревня Еремеево РГАДА, 1209,оп1, ч1, д12, л467об
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Осокин Игнатий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Осокин Тимофей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Деревня Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Осокин Полуект Семенов

Мать ребёнка: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Деревня Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Осокин Терентий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Д Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, 20л
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Осокин Лукоян Семенов

Мать ребёнка: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
дЕремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, 20л
Смерть
Неизвестно
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