Осокин Семен (Сенка) Офонасьев
Место рождения
Дата рождения1627
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1627
Отец: Осока Афанасий Григорьев
Деревня Еремеево РГАДА, 1209,оп1, ч1, д12, л467об
Рождение ребёнка
Около 1650
Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1665
Деревня Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1665
Деревня Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1667
Д Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, 20л
Рождение ребёнка
Около 1669
дЕремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, 20л
Смерть
Неизвестно