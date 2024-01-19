Осокин Игнатий (Игошка) Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Осокин Семен Офонасьев
Мать: не указана
Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: Осокина Домна Ивановна
РГАДА, 237-1-83-531об-532л
Рождение ребёнка
1686
Сын: Осокин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Осокина Домна Ивановна
Д. Еремеево РГАДА, 237-1-83-531об-532л
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: Осокина Домна Ивановна
РГАДА, 350-1-274-97об и 98л Д. Еремеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Домна Ивановна
РГАДА, 237-1-83-531об-532л
Смерть
Неизвестно