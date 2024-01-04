Осокин Тимофей (Тимошка) Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1665
Отец: Осокин Семен Офонасьев
Мать: не указана
Деревня Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
1698
Сын: Осокин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Осокина Овдотья Васильевна
РГАДА, 237-1-83-531об-532л д. Еремеево
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Осокина Овдотья Васильевна
РГАДА, 237-1-83-531об-532л д. Еремеево
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, 237-1-83-531об-532л
Смерть
Неизвестно