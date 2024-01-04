Осокин Тимофей (Тимошка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Тимофей (Тимошка) Семенов

Место рождения

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Осокин Семен Офонасьев

Мать: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Деревня Еремеево Глав. Библ. Св. Т. Лав. оп1906, отд13, д580, л20
Рождение ребёнка
1698

Сын: Осокин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Осокина Овдотья Васильевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
РГАДА, 237-1-83-531об-532л д. Еремеево
Рождение ребёнка
1707

Сын: Осокин Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Осокина Овдотья Васильевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
РГАДА, 237-1-83-531об-532л д. Еремеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Овдотья Васильевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
РГАДА, 237-1-83-531об-532л
Смерть
Неизвестно
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