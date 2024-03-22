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Маракушин Михаил Иванович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.11.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1845 ст.

Отец: Маракушин Иван Яковлевич

Мать: Евдокия Артемьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
07.11.1845 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Леонтий Яковлев Маракушин и Терентия Филиппова Никуличева жена Матрона Артемьева.
Смерть
Неизвестно
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