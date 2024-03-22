Маракушин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1845 ст.
Отец: Маракушин Иван Яковлевич
Мать: Евдокия Артемьевна
Крещение
07.11.1845 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Леонтий Яковлев Маракушин и Терентия Филиппова Никуличева жена Матрона Артемьева.
Смерть
Неизвестно