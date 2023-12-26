Бабанаков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанаков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1966

Отец: Бабанаков Иван

Мать: Бабанакова Лида Максимовна

Рождение ребёнка
09.02.1990

Дочь: Бабанакова Кристина Николаевна

Мать ребёнка: Бабанакова Зухра

Рождение ребёнка
03.09.2000

Дочь: Бабанакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабанакова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабанакова Зухра

Смерть
Неизвестно
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