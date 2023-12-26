Бабанаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1966
Отец: Бабанаков Иван
Рождение ребёнка
09.02.1990
Дочь: Бабанакова Кристина Николаевна
Мать ребёнка: Бабанакова Зухра
Рождение ребёнка
03.09.2000
Дочь: Бабанакова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабанакова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабанакова Зухра
Смерть
Неизвестно