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Неронский Николай

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Место рождения

Липники, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Вычислено 1896

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Вычислено 1896
Липники, Российская империя (Минская губерния)
Причина смерти: Мертворожденный(-ая)
Рождение
Вычислено 1896

Отец: Неронский Сильвестр Иванович

Мать: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Липники, Российская империя (Минская губерния)
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