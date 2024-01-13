Неронский Николай
Место рожденияЛипники, Российская империя (Минская губерния)
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиВычислено 1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Вычислено 1896
Липники, Российская империя (Минская губерния)
Причина смерти: Мертворожденный(-ая)
Рождение
Вычислено 1896
Отец: Неронский Сильвестр Иванович
Мать: Неронская Людмила
Липники, Российская империя (Минская губерния)
Похороны
Неизвестно
Липники, Российская империя (Минская губерния)