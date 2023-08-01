Волкова (Тимофеева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Тимофеева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Геннадий

Мать: Тимофеева Александра

Бракосочетание
08.08.1975

Муж: Волков Сергей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1976

Дочь: Кирьянова Ольга

Отец ребёнка: Волков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр

Отец ребёнка: Волков Сергей

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