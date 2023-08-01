Волкова (Тимофеева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Геннадий
Мать: Тимофеева Александра
Бракосочетание
08.08.1975
Муж: Волков Сергей
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1976
Дочь: Кирьянова Ольга
Отец ребёнка: Волков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Александр
Отец ребёнка: Волков Сергей