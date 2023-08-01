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Волков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Сергей

Мать: Волкова Наталья

Бракосочетание
05.08.2006

Жена: Волкова Екатерина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
15.12.2009

Жена: Волкова Екатерина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
04.09.2010

Жена: Волкова Анастасия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Волкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Павел

Мать ребёнка: Волкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владислав

Мать ребёнка: Волкова Анастасия