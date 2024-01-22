(Гусакова) Дарья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусакова) Дарья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1819 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

Кипячка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Гусаков Евстигней Иванович

Отец ребёнка: Гусаков Иван Мартынович

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