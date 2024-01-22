Гусаков Иван Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаков Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

1819 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

Кипячка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусакова) Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Гусаков Евстигней Иванович

Мать ребёнка: (Гусакова) Дарья Макаровна

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